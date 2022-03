Olio etico alla Bottega Rava e Fava di Asti: aperte le prenotazioni

Dal 15 al 27 marzo alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti ritornano “I Giorni dell’olio” edizione primaverile con la possibilità per tutti i consumatori di prenotare le latte di olio extra vergine di oliva da tre e/o cinque litri di tre filiere – cooperative agricole: Valdibella in Sicilia, Agrinova in Calabria e Frantoio del Parco in Toscana.

Queste tre filiere dell’olio sono la selezione etica Altromercato. Vediamo in dettaglio la loro storia per comprendere cosa sta alla base di una filiera etica.

Valdibella nasce 25 anni fa nel territorio di Camporeale (Palermo) riunendo agricoltori biologici con produzioni di mandorle, grano antico Timilìa, olio e vino. Opera da anni a fianco dell’Associazione Addiopizzo per costruire una economia sana libera dalla mafia ed il relativo certificato si trova su tutti i loro prodotti a marchio. Gli oliveti coltivati sono antiche varietà di ulivi siciliani: Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola; l’estrazione a freddo avviene a 24 ore dalla raccolta ad una temperatura al di sotto dei 27 gradi e l’olio viene decantato naturalmente senza essere filtrato.

Agrinova riunisce agricoltori nel territorio di Caulonia, centro della costa jonica reggina che producono agrumi ed olive; le varietà di olive comprendono la Geracese,la Carolea, la Sinopolese e l’Ottobratica. La trasformazione avviene in frantoi a ciclo continuo ad estrazione a freddo, ubicati tutti nei pressi degli oliveti, garantendo l’estrazione dell’olio nella stessa giornata della raccolta. Nata nel giugno del 2000 Agrinova lavora in un territorio particolarmente difficile con l’obiettivo di valorizzare e commercializzare i prodotti conferiti dai soci tramite il condizionamento, il confezionamento e la trasformazione.

Frantoio del Parco è un grande progetto di recupero di un antico uliveto e di un frantoio abbandonati tra Ripescia e Alberese in provincia di Grosseto nel cuore del Parco Naturale della Maremma che ha visto l’unione di Chico Mendes, storica cooperativa sociale milanese, Legambiente e Cooperativa Agricola Frantoio del Parco.

L’olio prodotto è un blend di diverse cultivar tipicamente toscane: Leccino, Frantoio, Pendolino e Moraiolo.

Si può prenotare l’olio direttamente in bottega o utilizzando il modulo google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp0mIUPYzL4sd-50pMtYgWWzvRQHcZdJaLp6lwfhAcnXuPHg/viewform

L’arrivo dell’olio nuovo è previsto per dopo Pasqua.

C’E’ UN FILO CHE CI UNISCE – CAMPAGNA OLIO PRIMAVERA 2022