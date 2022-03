Oggi è San Giuseppe ed è la festa del papà

Oggi, 19 marzo, è San Giuseppe e, in Italia, si celebra anche la Festa del papà.

La festa del papà è celebrata in tutto il mondo ma in date diverse. In Italia è dal 1968 che è stato deciso di festeggiare la figura del papà il 19 marzo proprio perché il Santo del giorno è San Giuseppe, padre putativo, cioè considerato per tradizione, di Gesù. Fino al 1977 in Italia era un giorno di “festa civile”, cioè le scuole erano chiuse e non gli adulti non andavano a lavorare (come, ad esempio, il 25 aprile o il 15 agosto). Però poi la festa fu cancellata e da 45 anni è un giorno feriale normale.