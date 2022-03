Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno

Oggi, 18 marzo, è la Giornata Mondiale del Sonno.

La Giornata Mondiale del Sonno è stata istituita dalla World Sleep Society, un’organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti, per far capire come il sonno sia di fondamentale importanza per la salute e il benessere personale.

Secondo alcuni medici il sonno è così importante da avere degli impatti sulla società, quindi sulla vita di tutti. Passiamo molte ore della nostra vita a dormire e quindi riuscire a riposarsi bene per rendere al meglio durante il giorno ha dei risvolti anche sulla vita degli altri. Dormire male rende nervosi e di cattivo umore, si è stanchi e si fa tutto con più fatica. Dormire male quindi ci fa cambiare anche il nostro stile di vita e lo peggiora.

Ovviamente dormire poco o soffrire d’insonnia, passando tante ore svegli nel letto, incide anche sulla salute. Per questo prendersi cura di se stessi passa anche da una buona qualità del sonno.

Come si fa a dormire bene? Ecco tre consigli pratici per dormire meglio.

1. Spegnere i cellulari

Almeno un’ora prima di andare a dormire, è bene spegnere il cellulare. Mai tenerlo vicino acceso, con i led e le lucine che si illuminano si può faticare a prendere sonno.

2. Leggere un libro

Leggere un libro prima di coricarsi aiuta a rilassarsi, dimenticandosi dei pensieri della giornata.

3. Coricarsi sempre allo stesso orario

Avere regolarità di orario la sera e la mattina aiuta a riposare meglio.