Oggi è la Giornata internazionale della natura selvatica: la guerra danneggia anche l’ambiente

Oggi, 3 marzo, è la Giornata internazionale della natura selvatica, UN World Wildlife day.

Questa ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare e far conoscere gli animali e le piante selvatiche del mondo. E’ stato scelto questo giorno perchè il 3 marzo 1973 fu firmata la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Il tema centrale di quest’anno è il “Recupero di specie chiave per il ripristino dell’ecosistema”. L’impegno al recupero delle specie in via di estinzione e degli habitat è essenziale per la resilienza* degli ecosistemi ai cambiamenti climatici e per la loro protezione da nuove aggressioni. La continua perdita di specie, habitat ed ecosistemi minaccia infatti tutta la vita sulla Terra, compresa quella della specie umana.

Ecosistemi e guerra

Una delle principali fonti di rischio ambientale sono le guerre. Gli effetti ambientali che le guerre portano con sé possono compromettere irreversibilmente gli ecosistemi a causa di contaminazioni dell’aria dell’acqua e del suolo, consumo del suolo dovuto alla presenza di opere destinate alle operazioni militari, incendi, esplosioni di pozzi petroliferi, inquinamento dovuto alla produzione di armi ed al loro smaltimento, o peggio ancora a causa dell’utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari.

Iniziativa per le scuole

In occasione di questa giornata il Coordinamento Nazionale dei Docenti dei Diritti Umani propone agli insegnanti e alle scuole di analizzare con gli studenti gli effetti ambientali della guerra, oltre che umanitari, attraverso una ricerca storica del prezzo che hanno pagato i nostri ecosistemi a seguito delle guerre.

#pacepernatura

Per la giornata è stato anche lanciato l’hashtag #pacepernatura per richiedere pace per la natura e per riconoscere che l’unica condizione sociale compatibile con la vita, sia dell’uomo che della natura, è la pace. L’umanità e l’ambiente esigono pace!

*Cosa significa Resilienza

Resilienza è un sostantivo molto di moda negli ultimi tempi. E’ la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Si usa questa parola per indicare la capacità di una persona di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. In generale e con un significato più ampio vuol dire resistenza, adattamento alle situazioni avverse. In ecologia e biologia, la resilienza è la capacità della materia vivente o di un ecosistema di autoripararsi dopo un danno.

[Foto di apertura da https://it.depositphotos.com/]