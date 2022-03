Nuovo ciclo di seminari sulla Transizione 4.0 con la Camera di Commercio di Alessandria-Asti

Sono molte le iniziative che la Camera di Commercio di Alessandria – Asti sta realizzando sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. La transizione al digitale vede oramai coinvolte molte attività quotidiane e sempre di più sono proprio le imprese ad essere protagoniste di questa rivoluzione tecnologica, economica e sociale.

In questo contesto particolarmente vivace, l’Ente camerale tramite il proprio Punto Impresa Digitale (uffici del Sistema camerale dedicati allo sviluppo di queste tematiche) è impegnato a promuovere percorsi formativi e seminariali a favore del tessuto imprenditoriale delle province di Alessandria e Asti. L’obiettivo generale dichiarato è infatti quello di fornire informazioni e formazione gratuita a imprenditori, dipendenti e collaboratori, sulle competenze legate all’innovazione e alla digitalizzazione, strumenti sempre più essenziali per poter competere in un mercato sempre più dinamico.

La proposta formativa del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Alessandria–Asti è ricca e differenziata come sottolinea il presidente Gian Paolo Coscia: “Abbiamo cercato di soddisfare le diverse esigenze delle imprese del nostro territorio, delle quali abbiamo sondato interessi ed aspettative al fine di costruire un programma di iniziative articolato e, nel contempo, di livello: uno sforzo per essere veramente allineati e rispondenti a quanto il mercato necessita. In questo contesto stiamo portando a termine il percorso iniziato lo scorso maggio di Eccellenze in Digitale 2021-2022, il progetto del Sistema camerale supportato da Google, per aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori e, in generale, per supportarle nel potenziamento delle competenze digitali così da fornire agli imprenditori strumenti in grado di accrescere o trasformare le proprie abilità, mantenendo o migliorando la propria capacità di mercato”.

Il percorso Eccellenze in Digitale 2021-2022 che, complessivamente ha sfiorato i 500 iscritti, si concluderà con gli ultimi 2 appuntamenti il 7 e 21 marzo. A questo percorso la Camera ne sta affiancando un altro maggiormente proiettato ai temi della Transizione in chiave 4.0 e sulle cosiddette tecnologie abilitanti di riferimento.

“Siamo partiti ad inizio anno – evidenzia il presidente Coscia – con un interessante approfondimento seminariale dedicato al comparto agricoltura, e nello specifico al settore vitivinicolo, relativo all’innovazione e la sostenibilità nel processo di vinificazione, due temi ormai fondamentali per una buona prassi imprenditoriale. Questo evento, che ha visto la partecipazione di molti operatori delle due province, è stato il primo di una lunga serie di appuntamenti sui temi della Transizione 4.0”.

In questo contesto si incardina anche l’interessante seminario organizzato in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere nazionale che si terrà il 15 marzo dalle 10 alle 12 in modalità webinar dal titolo “I crediti di imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”. “Il seminario – ricorda il presidente dell’Ente camerale – vuole porre l’attenzione sul nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e, in particolare, sulle opportunità derivanti dai crediti di imposta ottenibili grazie agli investimenti in beni, in ricerca e sviluppo, innovazione e design, formazione: un aiuto concreto per la trasformazione digitale delle imprese”.

Il seminario, gratuito ed aperto a tutti gli interessati, ha già raccolto un centinaio di adesioni; è possibile ancora partecipare compilando il form di iscrizione presente sul sito della Camera di commercio.

“Il percorso sui temi della Transizione 4.0 – conclude Coscia – continuerà nei mesi di aprile, maggio e giugno con altri tre appuntamenti di interesse primario quali la cybersecurity, la rete e i servizi 5G, big data e analytics. E’ nostro interesse sostenere concretamente le imprese in questo delicato momento con tutti gli strumenti in nostro possesso”.