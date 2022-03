Numerosi bambini hanno partecipato all’edizione 2022 di Puliamo Insieme

Due bambini, nelle strette viuzze tipiche dei paesi della nostra provincia con edifici di mattoni e tetti di coppi, fanno a gara a chi pulisce e differenzia di più e scovano “strani” rifiuti.

Con questa vignetta umoristica Gennadii Lotysh, ucraino arrivato da poche settimane in Monferrato con la sua famiglia, ha voluto interpretare per ATnewsKids l’edizione 2022 di Puliamo Insieme.

L’iniziativa di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati ha avuto luogo lo scorso fine settimana in 68 comuni della provincia di Asti. Da diversi anni la Provincia di Asti organizza queste giornate ecologiche il cui obiettivo primario è sensibilizzare ed educare soprattutto le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente. E i bambini sono stati protagonisti anche di questa edizione. Sono stati centinaia. Hanno partecipato con i propri insegnanti o accompagnati dai genitori e hanno portato tutto il loro entusiasmo in quella che si è trasformata quasi in una sfida a chi puliva di più.

E’ stata una bella giornata, ma con un fondo di amarezza. Sono stati davvero troppi i chili di rifiuti raccolti. Si è trovato di tutto dalla mascherine alle immancabili cicche di sigaretta, dalle carte di merendine alle bottiglie di vetro. Purtroppo in alcuni comuni sono stati rinvenuti anche i cosiddetti rifiuti ingombranti, come lavandini, wc, mobili, lavatrici.

Tutto questo è segno di inciviltà. Esistono infatti punti di raccolta di rifiuti chiamati ecocentri e i Comuni offrono persino un servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti difficili da spostare o trasportare. E’ sufficiente informarsi presso il proprio Comune di residenza.