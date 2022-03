Non si fermano gli sforzi per la pace: “un ponte di corpi” per fermare la guerra in Ucraina

Non si fermano anche ad Asti gli sforzi per mettere fine al conflitto in Ucraina. Oggi pomeriggio c’è stato un presidio in Piazza S Secondo organizzato dalla rete Welcoming Asti.

“La guerra in Ucraina sta costringendo migliaia di persone disperate a fuggire – si legge in una nota degli organizzatori – di fronte a questo dramma facciamo nostre le dichiarazioni del Tavolo Asilo e Immigrazione che esprime sgomento e preoccupazione per quel che sta succedendo in queste ore in Ucraina, in particolare per la sorte delle popolazioni civili coinvolte: “Siamo convinti che l’unica strada da perseguire sia quella della diplomazia. Facciamo appello al nostro governo e all’Unione europea affinché le persone costrette a fuggire trovino le frontiere europee aperte e accessibili”. Il dramma dei profughi ucraini si aggiunge a quello che migliaia di persone vivono da anni sulle frontiere europee, che non possiamo dimenticare. In questo drammatico momento crediamo che sia importante continuare a far sentire la voce della pace, del dialogo, dell’accoglienza per testimoniare il nostro “No alla guerra. Si alla Pace”, e per iniziare ad organizzare una risposta pacifica e nonviolenta alla guerra in Ucraina e iniziative di solidarietà attiva”