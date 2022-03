Nizza Monferrato si prepara a una due-giorni di iniziative culturali e a favore dell’ambiente

Una due-giorni all’insegna della cultura e della sensibilizzazione ambientale quella che avrà luogo la prossima settimana a Nizza Monferrato.

Due le iniziative in programma, che si svolgeranno il 25 e il 26 marzo. Venerdì 25 alle ore 21 negli spazi dell’Auditorium Trinità sarà presentato il libro “Smettere di mangiare troppo. Storie di chi ha imparato a viaggiare leggero”. La prof.ssa Elena Bozzola, una delle ideatrici del volume, lo ha definito come “una raccolta di testimonianze autentiche di persone che sono passate attraverso problemi di tipo alimentare e li hanno risolti arricchita da un’intervista alla psicoterapeuta Claudia Brugiati, che ha analizzato le varie storie da un punto di vista scientifico, fornendone la giusta chiave di lettura”. L’obiettivo del volume è di spiegare in termini semplici e accessibili a un vasto pubblico la realtà dei disturbi alimentari, cercando di dare uno sguardo d’insieme completo e non banale: proprio a questo fine sono state realizzate anche infografiche e illustrazioni.

“È un libro interessante perché parla di storie vere accadute a persone come noi, il che lo rende adatto a un pubblico di giovani, tra cui sempre più spesso si diffondono disturbi alimentari, anche a causa della pandemia. Speriamo con questa presentazione di dare un contributo utile all’intera comunità e a chi ne voglia sapere di più su questi delicati temi” commenta l’assessore Ausilia Quaglia.

Per chi invece volesse dare una mano a rendere il territorio più pulito, l’appuntamento è per sabato 26 con “Puliamo insieme”, ritrovo alle 9:30 a Piazzale Pertini, consigliati abiti da lavoro e scarpe robuste. “Abbiamo coinvolto le scuole di ogni ordine e grado in questo progetto, compresa la materna, perché pensiamo che questo sia il modo migliore per sensibilizzare le nuove generazioni a una coscienza ecologica e rispettosa dell’ambiente” spiega l’assessore Valeria Verri, che poi aggiunge: “Gli anni scorsi abbiamo registrato un’attiva partecipazione da parte di numerosi volontari: confidiamo nel senso civico di tutti perché sia altrettanto in questa edizione”. Parteciperà all’iniziativa anche il gruppo “Muta” del consigliere Elodi Artusio, che da tempo si impegna in prima persona nell’ambito delle politiche green: “È un gesto importante, che fa bene all’ambiente e a noi stessi, e che serve a dare il buon esempio a tutti”.