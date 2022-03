Nizza Monferrato, si è svolta questa mattina la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nella mattinata odierna, presso il Comune di Nizza Monferrato si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Dr. Alfonso Terribile, alla quale hanno partecipato il Sindaco del Comune, il Questore di Asti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco nonché il Vice Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale e della locale Stazione Carabinieri.

Anche questo incontro con l’Amministrazione, come i precedenti svoltisi a Moncalvo e San Damiano, è stato l’occasione per un punto di situazione sugli elementi di rilievo a carattere territoriale dove, peraltro, non si registrano fenomeni criminali che destano particolare allarme sociale. Durante il Comitato, svoltosi in un clima di cordiale e reciproca collaborazione, il Sindaco ha illustrato le caratteristiche del territorio nel quale il recente incremento dell’attività turistica ha favorito un moderato ottimismo per le piccole imprese locali a vocazione vitivinicola e ricettiva.

Lo stesso ha tuttavia evidenziato come il tessuto sociale del Comune, pur avendo retto sotto il profilo economico alle conseguenze della pandemia, stia facendo fronte, come altre realtà territoriali di analoghe dimensioni, ad alcune forme di disagio giovanile. Tali fenomeni, legati a danneggiamenti, schiamazzi e gesti di inciviltà, destano preoccupazione e impongono una riflessione sull’individuazione delle più appropriate modalità di contenimento.

Attesa l’attuale e proficua sinergia interistituzionale, si è convenuto sull’utilità di favorire incontri di formazione tra i diversi attori del sistema educativo, per responsabilizzare la componente familiare nonchè di informazione tra i giovani, per impostare percorsi di crescita ed inclusività sociale anche attraverso attività improntate all’educazione permanente alla legalità.