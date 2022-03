Nizza Monferrato: la viabilità cittadina cambia in vista del completamento della pista ciclabile

In vista del completamento dei lavori della pista ciclabile che collegherà Nizza a Calamandrana e a Canelli, nella città del Campanon sono state introdotte alcune modifiche alla viabilità cittadina che interessano le intersezioni delle strade con il tratto di pista.

“Si tratta di cambiamenti solo in via sperimentale” precisa il vice sindaco, Pier Paolo Verri. Nello specifico le modifiche riguardano le seguenti vie: via Volta è stata chiusa al traffico in quanto zona ciclopedonale, il transito è consentito solo ai residenti e ai frontisti e il nuovo limite di velocità è di 30 km orari; in via Verdi è stato istituito il senso unico in direzione Canelli (la modifica permetterà la creazione di nuovi stalli di parcheggio); in via San Carlo il senso unico, già presente, è stato invertito (in direzione Calamandrana-Nizza).