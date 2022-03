Nei cuori delle donne: convegno sulla medicina di genere al Polo universitario di Asti

Giovedì 31 marzo, alle 16.30, nell’ambito delle iniziative in occasione della Festa della Donna, si terrà, presso il Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” di piazzale De Andrè, il convegno “Nei cuori delle donne: paure, disagi e angosce di oggi”.

L’evento, promosso dalla Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Asti Loredana Tuzii e dalla Consigliera di Parità supplente Alessandra Sozio, mette al centro del dibattito la figura femminile esplorandone fragilità e vulnerabilità. Interverranno il Dott. Giuseppe Bonavolontà, Psichiatra della psichiatria Asti Centro Nord, il Dott. Marco Scaglione, Direttore Cardiologia di Asti, il Dott. Mario Grassini, Direttore Gastroenterologia di Asti, il Dott. Maggiorino Barbero, Direttore Dipartimento materno e Infantile Ostetricia e Ginecologia e la Dott.ssa Elisa Bertolotti, Psicologa e Psicoanalista della relazione.

L’omaggio alla giornata internazionale dei diritti della donna vuole essere un interessante focus sulla Medicina di Genere per esplorare come il sesso e il genere influenzino la fisiologia, la fisiopatologia e la patologia umana nell’ottica di un approccio interdisciplinare fra diverse aree mediche. Un approccio di genere consente quindi di promuovere la personalizzazione delle cure generando un circolo virtuoso con conseguenti risparmi per il Servizio sanitario nazionale.

La Medicina di genere, riconosciuta dall’OMS, non rappresenta una branca a sé stante dell’area medica ma una estensione interdisciplinare che, come tale, deve diffondersi in tutti i campi del sapere medico al fine di studiare l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, la fisiopatologia e la patologia umana, vale a dire su come si sviluppano le patologie, quali sono i sintomi, come si fa prevenzione, diagnosi e terapia negli uomini e nelle donne.

L’incontro, che è rivolto a tutta la cittadinanza, prevede il seguente programma:

Presentazione Convegno – Prof.ssa Loredana Tuzii – Consigliera di parità della Provincia di Asti

16,45 Saluti Autorità

17,00 Apertura lavori

17,10 Dott. Giuseppe Bonavolontà – Psichiatra della SC Psichiatria Asti Centro Nord:

“Lo stress, le sue forme, le cause e le patologie correlate”

17,30 Dott. Marco Scaglione – Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione e SC Cardiologia di Asti: “La Cardiologia …è femminile”

17,50 Dott. Mario Grassini – Direttore SC Gastroenterologia di Asti: “Cervello – Intestino. Solo problemi di comunicazione?”

18,10 Dott. Maggiorino Barbero – Direttore Dipartimento Materno Infantile e SC Ostetricia e Ginecologia di Asti

“Ruolo dello stress nelle patologie ostetrico-ginecologiche”

18,30 Dott.ssa Elisa Bertolotti – Psicologa e psicoanalista della relazione – “Donne tra vulnerabilità e controllo”

18,50 Dibattito e chiusura lavori

Di seguito la locandina –>>Convegno medicina di genere