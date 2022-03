Murisengo, LibrInValle incontra i ragazzi della terza media

E’ entrata nel pieno la stagione di LibrInValle 2022, la rassegna letteraria itinerante organizzata dall’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura, in collaborazione con i comuni, le associazioni, gli enti del territorio.

Dopo i primi due eventi, fuori provincia, all’Istituto Tecnico Economico Piero Calamandrei di Crescentino (che appartiene all’Istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris di Vercelli) di inizio marzo, giovedì 24 marzo è incominciata la serie di incontri con le classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cerrina, resi possibili grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Nunzio Faraci. Il primo è stato con la terza della scuola media secondaria di primo grado di Murisengo, al quale seguiranno quelli di Pontestura e di Cerrina ad aprile e maggio.

“L’idea alla base di questo lavoro con le scuole – dice il consigliere delegato alla Cultura dell’Unione, Massimo Iaretti – è fare conoscere sia gli autori, sia il territorio agli allievi ed avvicinarli alla lettura”. Protagonista dell’incontro è stato Dante Paolo Ferraris, autore di diverse pubblicazioni, tra i quali i tre volumi di ‘Girovagando per il Piemonte – Alla scoperta di piccoli borghi’, frutto dei suoi viaggi in tutta la regione alla scoperta dei sui angoli nascosti e dei particolari più suggestivi per quanto non o poco conosciuti. E nel secondo volume un capitolo è stato dedicato proprio a Murisengo, di cui ha spiegato alcuni aspetti storici e della tradizione ai ragazzi che l’hanno seguito con molta attenzione.

Il prossimo appuntamento di LibrInValle sarà sabato 9 aprile, alle ore 17, al salone polifunzionale di Gabiano, sempre con Dante Paolo Ferraris che presenterà il terzo volume di ‘Girovagando per il Piemonte’, fresco di stampa dove c’è un ampio spazio dedicato appunto a Gabiano.