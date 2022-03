Moncalvo, iniziati i lavori di ricostruzione e consolidamento del muraglione di corso XXV Aprile

Dopo la chiusura del primo lotto di opere di messa in sicurezza, avvenuta alcuni mesi fa, a Moncalvo hanno avuto inizio i lavori di ricostruzione e consolidamento del muraglione di corso XXV Aprile, parzialmente crollato nel novembre 2019.

Il progetto, redatto dallo studio Tecni3 di Casale M.to facente capo all’Ing. Fabio Olivero, si compone di una porzione dedicata alla ricostruzione del muro parzialmente crollato e da una porzione rivolta al consolidamento del muro che prosegue lungo corso XXV Aprile sino a ridosso dell’incrocio con la statale Asti-Casale presso la galleria.

Ad aggiudicarsi l’appalto per un importo complessivo di euro 1.200.000,00 è stata la ditta TERRA.CON di Carmagnola (TO) che opererà in cantiere per una durata prevista di 400 giorni e quindi sino al 04/04/2023. La predisposizione dell’area di cantiere ha avuto come conseguenza la riduzione della carreggiata viabile di corso XXV Aprile che sarà percorribile solo a senso unico in uscita verso Asti. Per ovviare alle difficoltà di accedere al centro abitato è stato ripristinato il doppio senso di marcia in via Monsignor Bolla. Il senso unico in uscita è previsto per circa la metà della durata del cantiere mentre durante la seconda metà sarà ripristinato il doppio senso di circolazione.

“Il cantiere da poco iniziato va a completare l’opera già iniziata con il consolidamento della porzione ovest del muro di corso XXV Aprile e porterà al totale risanamento della ferita apertasi a fine 2019 nel tessuto urbanistico della città. Il tutto a confermare il grande impegno dell’amministrazione nel suo insieme nella risoluzione di una situazione assai complessa” spiega l’assessore Bianco. A lavori ultimati il muro, avente struttura in cemento armato, si presenterà con un rivestimento in mattoni, in ossequio alle prescrizioni della soprintendenza, per la tutela estetica di quella che di fatto è una delle porte della Città.

“Sarà un lungo e importante cantiere di cui vado molto fiero: spesso le opere pubbliche in Italia richiedono tempistiche infinite per giungere al termine. Da quando il muro è crollato, dopo poco tempo dal nostro insediamento, non abbiamo mai smesso di lavorare e ora siamo in grado di risolvere quanto accaduto e restituire alla Città una situazione di sicurezza ” commenta il sindaco Orecchia