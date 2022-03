Mombello, torna domenica l\'Albero delle Cravatte

Domenica 20 marzo a Mombello Monferrato torna L’Albero delle Cravatte. Il Circolo Ancol di Mombello Monferrato in occasione della festa del papà ripropone l’evento molto apprezzato l’anno scorso.

Gli organizzatori aspettano tutti gli interessati a partire dalle ore 16.00 per colorare insieme le cravatte da appendere all’ albero. Chi vorrà può stampare il modello su formato A4, colorarlo, dedicarlo come meglio crede al proprio papà e inviarlo alla mail: circolomombello@libero.it . Il compito vale anche per i grandi.

Il pomeriggio si concluderà con un gustoso NUTELLA PARTY.