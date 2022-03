Michela Di Mento e Thomas Petrucci, duo flauto e chitarra, in concerto a Castagnole delle Lanze

A Castagnole delle Lanze continua il tour “I conservatori in Piemonte”. Il tredicesimo appuntamento è previsto per domenica 13 marzo alle 17.30 nella Ex Chiesa dei Battuti Bianchi, nel centro storico del paese.

Protagonista saranno Michela Di Mento e Thomas Petrucci, duo flauto e chitarra, che proporranno al pubblico musiche di Béla Bartók, Eugene Bozza, Ferdinand Rebay e Mario Castelnuovo-Tedesco.

L’ingresso al concerto è libero ma è gradita la prenotazione al numero telefonico 0141875623 (Comune di Castagnole delle Lanze) dalle 8.30 alle 13 oppure scrivere a: segreteria@castagnoledellelanze.net. Sono obbligatori il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2.

L’iniziativa, ideata e gestita in toto dall’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero – appendice complementare senza scopo di lucro della prestigiosa Agenzia TORET ARTIST Management di Torino – ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica – allievi dei quattro Conservatori Piemontesi – dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, in collaborazione con i Comuni e le Associazioni Culturali del Territorio, con il sostegno di Fondazione CRT e Fondazione CR Saluzzo, con il patrocinio delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Gli artisti

Michela Di Mento

Michela Di Mento inizia a studiare a 6 anni musica presso la Banda Musicale di Spadafora. Ad 11 anni entra al Conservatorio A. Corelli di Messina, studiando con i M° S. Parrino e S. Vella. Si laurea col massimo dei voti. Dal 2018 al 2020 ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Siciliana, diretta dal M° S. Percacciolo. Si è esibita con l’orchestra fiati del Conservatorio Corelli, diretta dal M° L. Della Fonte e da altri direttori ospiti di fama internazionale. Al Conservatorio Vivaldi ha vinto l’audizione per eseguire il concerto di J. Ibert con l’orchestra del conservatorio nel 2021. Ha partecipato a vari eventi culturali, esibendosi in formazioni da camera, come quartetto di flauti, duo flauto e oboe, 2 flauti e pianoforte. Da quest’anno fa parte di un duo flauto e chitarra, con il quale ha suonato in rappresentanza del conservatorio e non, in varie zone d’Italia, e con cui ha vinto il Secondo premio in musica da camera al Concorso Internazione N.P.Bert. Ha ottenuto primi e secondi premi a vari concorsi flautistici nazionali ed internazionali e ha seguito masterclasses tenute da flautisti internazionali.

Thomas Petrucci

Thomas Petrucci inizia a studiare chitarra con il Mº G. Bandini al I.S.S.M di Lucca e lì si laurea con 110/110 e lode. Tiene il primo recital a 12 anni. Studia con i M^ F. Zigante e E. Segre. Vince primi e secondi premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali di chitarra e musica da camera come: G.Rospigliosi, Riviera Etrusca, Riviera della Versilia, Borguitar competition, Città di Roma , Paganini, N.P. Bert. Esegue il Concierto di Aranjuez diretto dal M° R.Cirri a Barcellona (Spagna). Si perfeziona con maestri di fama internazionale come: O. Ghiglia, M. Tamayo, C. Saggese, P. Steidl ecc. Tiene concerti in Italia, Spagna, Messico, Austria e Germania. Nel 2015 vince la prestigiosa borsa di studio C.M. Andrew all’ISSM di Lucca come miglior musicista del 2015. Suona in numerosi festival internazionali come quelli di Borgotaro, Livorno, Portogruaro, Parma, Scansano, Oropa e associazioni musicali come Società dei Concerti di Parma, Amici di Paganini di Genova, Chitarra In ecc. Giornali italiani come La Nazione, La Stampa e il CIDIM hanno lodevolmente scritto di lui. Nel 2017 l’Istituto di cultura di Tabasco (Messico) gli commissiona masterclasses e concerti da tenere in Messico. Nel 2019 partecipa alla Seicorde Academy dove vince la registrazione di un Cd. Nel 2020 tiene un recital per le Giornate Europee del Patrimonio a Palazzo Carignano.