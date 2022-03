Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di Quaresima

Oggi, mercoledì 2 marzo, è il Mercoledì delle Ceneri. Durante la celebrazione liturgica, il celebrante cosparge con un briciolo di cenere la fronte dei fedeli, cenere ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella domenica delle Palme dell’anno precedente.

Un pensiero per riflettere nel primo giorno di Quaresima: Occhi di Pasqua

In questo tempo di Quaresima che ci porterà a celebrare la Pasqua di Risurrezione, dobbiamo lavorare sul nostro sguardo, per giungere a guardare le cose e le persone con gli occhi stessi di Gesù.

Bisogna purificare, allenare e potenziare il nostro sguardo, perché per credere alla risurrezione di Gesù (cuore pulsante della nostra fede) non ci vogliono chissà quali studi o una fine intelligenza: ci vogliono semplicemente “OCCHI DI PASQUA”, ovvero uno sguardo che sa vedere l’invisibile; che, a partire dalla concretezza di ciò che appare, è capace, con pazienza e senza fretta, di aprirsi con stupore, meraviglia e fiducia alle sorprese di Dio; che sa cogliere il ritmo della Pasqua dentro le realtà della vita, che nel buio intravede la luce e nella morte la vita.

(Fonte: itinerario quaresimale diocesi di Fossano)

Foto di debowscyfoto da Pixabay