Massimo Scognamiglio: “Pioggia di milioni per la sanità! Chi la fa funzionare?”

In questi giorni sono apparsi sui giornali locali molti articoli riguardanti la sanità. Infatti come si legge, il PNRR ha destinato cospicui finanziamenti per potenziare o far decollare le cosiddette “Articolazioni Territoriali della Sanità”. Una sanità che dovrebbe diventare meno ospedale-centrica, più distribuita sul territorio e capace di porre in essere quel filtro che evita l’intasamento dell’Ospedale. Forse la lezione del COVID, nella sua tragicità, è servita, anche se poi dimenticata in fretta. Infatti è noto che, almeno nella prima fase della pandemia, gli Ospedali sono stati moltiplicatori del virus.

Territorio: questo sconosciuto. Dibattito non nuovo che, come operatore sanitario con trentennale esperienza, sento ripetere da anni. Il potenziamento del territori peraltro mai realizzato o attuato male è in ogni caso sempre condizionato dai “campanilismi” e dalle logiche clientelari della politica.

Ovviamente “la pioggia milionaria” ha creato contenti e scontenti tra i Sindaci e a tal proposito scatta subito una domanda: questi progetti di finanziamento quando e con chi sono stati discussi ? E’ stata applicata la legge che prevede che la Conferenza dei Sindaci e la loro rappresentanza debbano potersi esprimere e dare i loro indirizzi in politica sanitaria? Si ha l’impressione che, come sempre, le decisioni non siano state assunte secondo una seria e cogente valutazione programmatoria, partendo dai bisogni delle popolazioni, ma abbiano prevalso le solite logiche clientelari. Quali analisi, quali studi, quali approfondimenti anche di tipo epidemiologico sui territori sono stati portati a suffragio delle scelte fatte ?

E infine sorge una problematica che non dovrebbe sfuggire sia ai decisori politici regionali, sia ai Sindaci dei territori, sia alla Dirigenza della Asl: con quale capitale umano è possibile realizzare un così vasto potenziamento dei servizi ?

Come è possibile disegnare l’implementazione e la nascita di nuove strutture quando è noto che ogni profilo professionale sanitario e non sanitario, non solo è carente ma in questo momento e per molti anni a venire risulterà indisponibile. Mancano medici in ogni settore specialistico a partire da quelli di Medicina Generale che dovrebbero costituire il fulcro portante dell’azione sanitaria sul territorio; mancano Infermieri, Tecnici di ogni branca specialistica, Operatori Socio Sanitari, Impiegati Amministrativi.

Sorge spontanea l’ultima domanda: accanto al disegno di nuovi mirabolanti servizi, mal distribuiti, signori decisori politici, Sindaci, Direttori della Asl avete pronti i piani per il “personale occorrente” a far funzionare l’offerta ai cittadini ?

Massimo Scognamiglio