L’Associazione Gemellaggi di Castagnole delle Lanze organizza una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino e di appello per invocare la pace tra tutte le nazionalità.

L’appantumento è per questa sera, venerdì 11 marzo, alle 21, in piazza San Bartolomeo. Dai qui si procederà per viale alla Vittoria verso il centro storico arrivando davanti al Municipio. La cittadinanza è invitata a partecipare.