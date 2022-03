Lo spettacolo “Guido suonava il violino” fa tappa a Nizza Monferrato

Continuano le rappresentazioni dello spettacolo di Casa degli Alfieri, realizzato in collaborazione con l’ISRAT (Istituto per La Storia della Resistenza della Provincia di Asti 9 “Guido suonava il violino”, liberamente tratto dal racconto “Un violino” di Nicoletta Fasano.

Un monologo teatrale tutto al femminile, scritto e diretto da Patrizia Camatel e con protagonista l’attrice Elena Formantici, che si dipana come un racconto giallo e assume le misteriose atmosfere di un thriller a carattere storico.

Lo spettacolo sarà in scena venerdì 18 marzo alle ore 21 al Foro Boario di Nizza Monferrato, recupero della data che era in programma a inizio di febbraio.

L’appuntamento è organizzato dall’ISRAT e realizzato con in collaborazione con il Comune di Nizza Monferrato, l’Associazione Memoria Viva e con Casa della Memoria di Vinchio. Un vecchio violino entra prepotentemente nella quotidianità di una ricercatrice, costringendola ad abbandonare il suo rassicurante, scientifico metodo di indagine e chiedendole di dedicarsi, anima e cuore, alla ricostruzione di una storia da salvare dall’oblio.

Quel violino uscito dalla polvere di una cantina pare dotato di volontà propria: stride, geme, chiama con veemenza e ottiene ascolto. E racconta la vicenda di una famiglia ebrea sfollata ad Asti al tempo delle leggi razziali e della guerra, con gli immancabili risvolti di sradicamento, discriminazione, deportazione.

Attraverso un sofferto percorso di ricerca, specialmente dentro se stessa, la ricercatrice comprenderà che restituire il nome al proprietario del violino è affermare la sua esistenza: un atto di resistenza contro il sistema concentrazionario nazifascista, progettato per annientare, spersonalizzare. Chi sono i “sommersi”, chi i “salvati”, allora come oggi? Chi i complici? Quali i giusti? Dove si colloca la protagonista stessa, nel suo mettersi in gioco – donna ed essere umano prima ancora che investigatrice – per svelare la verità intorno a questa vicenda?

Il nodo centrale del lavoro teatrale non è tanto la Shoah, ma ciò che l’ha preceduta: la vita delle singole persone, con le loro gioie, miserie, speranze, scelte, legami. Commenta Nicoletta Fasano: “L’idea mi è venuta durante una Giornata della Cultura ebraica quando una donna si presentò alla sinagoga di Asti con un vecchio violino dicendo che era appartenuto ad un bambino scomparso da Asti, di cui non si sapeva nulla. Tenendo quel piccolo violino in mano capii che era giusto assegnargli un padrone e fu allora che pensai a Guido Foà. Guido Foà, di otto anni, è stato il più piccolo deportato ebreo astigiano – salito sullo stesso convoglio di Primo Levi, fu uno di quei bambini caricati, all’arrivo ad Auschwitz, su un camion diretto alla camera a gas, poiché non utili al lavoro.”

Ne scrive la giornalista Nicoletta Cavanna: “Lo spettacolo si nutre di verità, la restituisce in forma lirica, tiene sospeso lo spettatore, come un racconto giallo, e, grazie ad un’interprete dalla fortissima presenza scenica come Elena Formantici, non lascia neppure per un attimo indifferenti.”

Ingresso gratuito, prenotazioni (facoltative) su allive.it

A seguito del D.L.221/2021 l’accesso a Teatro sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato e di mascherina FFP2. Info: ISRAT tel. 0141-354835/592439 / www.israt.it

Lo spettacolo sarà replicato anche venerdì 1 aprile a Castello d’Annone.