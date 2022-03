Livertin Experience, ad Alba passeggiate gratuite alla ricerca di luppolo selvatico

La tradizione rurale delle Langhe ci invita, durante le passeggiate primaverili all’aria aperta, a raccogliere erbe spontanee, fiori e frutti. Tra le erbe che crescono spontanee ai bordi dei nostri sentieri, il livertin (luppolo selvatico) è diventato un simbolo della natura che ci dà sostentamento e delle tradizioni culinarie locali.

Nasce così il format Livertin Experience, un modo diverso di riscoprire il paesaggio della nostra terra, in libertà sicurezza e relax. Sabato 2 e domenica 3 aprile 2022, partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria alla mail turismo@comune.alba.cn.it.

Livertin Experience è promosso nell’ambito del progetto “Biodiversità Stellata” finanziato dal programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 nell’ambito delle attività di partenariato che coinvolgono il Comune di Alba come soggetto capofila, il GAL Langhe Roero Leader, il Comune di Cogne, la Ville de La Motte-Servolex e la Commune du Bourget-du-Lac.

Il progetto Biodiversità Stellata ha lo scopo di accrescere la consapevolezza del valore della biodiversità per il territorio e per le persone nell’ambito della missione di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Alba e dal GAL Langhe Roero Leader, intende dare un rinnovato avvio alla stagione turistica utilizzando l’ampia rete dei sentieri cittadini per valorizzare la biodiversità delle nostre aree rurali.

Emanuele Bolla, assessore al Turismo della Città di Alba spiega: “La Livertin Experience è un modo innovativo di conoscere la nostra città, uscendo dal centro storico per scoprirne le aree verdi, le colline, i sentieri. Il futuro del turismo passa anche per queste modalità di scoperta e di approfondimento legate ai temi della sostenibilità, della biodiversità, della destagionalizzazione e della prossimità: il turismo outdoor che mescola la natura con la gastronomia, lo sviluppo della sentieristica, la promozione delle tipicità naturali locali sono asset di sviluppo fondamentali per la nostra città, coerenti con le nostre priorità turistiche e culturali. Per queste ragioni, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa convinti che la manifestazione possa diventare un elemento caratterizzante della proposta turistica albese”.

Il presidente del GAL Langhe Roero Leader Carlo Rosso aggiunge: “L’emergenza sanitaria ci ha fatto comprendere quanto sia vitale il rapporto uomo-natura e fondamentale la salvaguardia degli spazi non antropizzati. Partendo da “Livertin Experience”, ci auguriamo di avviare un’azione di sensibilizzazione verso i soggetti che, a vario titolo, possono concorrere alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità, sia agro-alimentare che paesaggistica. Obiettivo primario del GAL è aiutare a comprendere quanto la “biodiversità nel piatto” sia l’approdo di un percorso che, toccando le varie fasi della filiera, parte comunque sempre dalla terra e dai suoi frutti apparentemente più modesti; questo aspetto è fondamentale, soprattutto per i partner coinvolti nel progetto che sono tutti rinomate mete turistiche accomunate dalla componente paesaggistico-ambientale come uno tra i principali elementi attrattori”.