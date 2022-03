Libretti postali in dono ai nuovi nati a Castagnole delle Lanze

Sono 25 i libretti di risparmio postale per minori con un credito di apertura con cui il Comune di Castagnole delle Lanze ha voluto dare il benvenuto ai nuovi nati nel 2021.

La consegna dei libretti, è avvenuta alla presenza del sindaco, Calogero Mancuso, di amministratori pubblici, genitori dei piccoli e ha portato grande soddisfazione e orgoglio alla Direttrice di Filiale di Asti, Concettina Restuccia .

L’iniziativa è stata promossa dal Comune nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia e per diffondere fra le nuove generazioni la cultura del risparmio, un fondamentale attrezzo nel bagaglio culturale e civico con cui i giovani cittadini si apprestano ad agire nella società. Una volontà che ha trovato in Poste Italiane l’interlocutore privilegiato di una grande azienda che da sempre costituisce un punto di riferimento per il risparmio delle famiglie italiane.

[Nella foto, da sinistra, la direttrice di Filiale di Asti, Concettina Restuccia, il sindaco di Castagnole delle Lanze, Calogero Mancuso e l’Assessora Maria Grazia Rosso].