L’emergenza climatica sotto le lenti del Lions Club Asti Host

Tema quanto mai attuale al Lions Club Asti Host presieduto da Massimo Cellino: nella prima conviviale di marzo si sono approfonditi i cambiamenti climatici e l’emergenza derivata in Piemonte grazie alla dotta relazione dell’ing. Secondo Barbero, direttore del Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali dell’ARPA regionale.

L’illustre ospite, collaboratore scientifico di Rai 3, ha aggiornato la situazione monitorata in Regione Piemonte la mattina stessa della conviviale. Li si sono ribadite le criticità che derivano da un innegabile innalzamento delle temperature negli ultimi decenni, con l’inverno 2021/22 terzo in graduatoria come più caldo e più secco degli ultimi 65 anni mentre le temperature globali sono superiori a quelle degli ultimi 1300 anni.

Ciò, dopo la diminuzione delle precipitazioni nevose dal 1990, che ha quindi ridotto il permafrost, comporterà per il Piemonte notti tropicali, incendi sempre più frequenti, un’agricoltura precoce e temperature più alte mediamente di due gradi centigradi. La mancanza di precipitazioni da più di 70 giorni si ripercuote principalmente sui fiumi, col Po che a causa della scarsa fusione di neve, in estate avrà una riduzione di oltre il 10% della portata. L’ARPA ha un portale sul clima in Piemonte che monitora l’interazione fra clima e qualità dell’aria, parametro che evidenzia la nostra salute ambientale quotidiana.