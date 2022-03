La voglia di lanciare un messaggio di pace chiama e Asti risponde.

Sono tanti gli astigiani che hanno scelto di essere presenti all’iniziativa promossa in città da CGIL, CISL e UIL, sensibili all’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo: una fiaccolata a cui hanno aderito molte associazioni locali e rappresentanze politiche “bipartisan”.

Con le torce accese, il corteo è partito alle 18.45 da piazza Roma da dove, alla presenza dei promotori e dell’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Maurizio Rasero in prima fila a manifestare contro la guerra in Ucraina. Il corteo ha poi attraversato il centro storico, proseguendo in corso Alfieri per concludersi in piazza San Secondo.

Di seguito alcune foto della manifestazione.