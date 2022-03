Le istanze di Fridays For Future si fanno sentire anche ad Asti

Anche Fridays For Future Asti ha aderito allo sciopero globale per il clima con una manifestazione che si è svolta in centro ad Asti, in piazza San Secondo, dove un gruppo di giovani si è presentato per portare in piazza la sensibilizzazione alla necessità di cambiamento delle politiche ambientali e con il pensiero rivolto anche alla drammatica situazione in Ucraina.

Numerosi i candidati alle prossime elezioni comunali che si sono presentati all’evento ad ascoltare i giovani. Proprio a loro era in particolare rivolto il messaggio per prendersi cura in modo particolare della situazione dell’inquinamento in città.

“Nel rapporto Malaria 2022 di Legambiente (dati Arpa) Asti figura fra le città più inquinate d’Italia, con il valore medio di PM10 del doppio dei valori limite dell’OMS. – avevano già sottolineato prima dell’evento i giovani organizzatori che, riferendosi ai candidati sottolineano come – Più che mai abbiamo bisogno che chi ci rappresenterà abbia un programma strutturato e preciso per questa emergenza, per la quale la Pianura Padana è la zona europea con più vittime, secondo uno studio pubblicato sul The Lancet Planetary Health dal Barcelona Institute for Global Health (IS Global), in collaborazione con i ricercatori del Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) e dell’Università di Utrecht. Questa volta siamo in piazza per creare sistemi basati sulla cura della comunità che mettano al primo posto la cura delle persone piuttosto che il denaro.”