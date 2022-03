Le Donne della Cgil di Asti ricordano le “brusaje”, le giovani operaie morte sul lavoro nel 1944

Si chiamavano Ester, Rosina, Alda, Giuseppina, Rosa, Olga, Maria, Ada e Onorina. La più giovane aveva 14 anni, la più anziana 23.

Morirono il 2 agosto 1944 alla Stilar, fabbrica di penne stilografiche nel centro di Asti, dove lavoravano come operaie. Era in corso la Seconda Guerra Mondiale e in quel giorno ad Asti era suonato l’allarme aereo. Quelle nove giovanissime donne erano rientrate al lavoro dopo il cessato allarme. Fu allora che in fabbrica si sviluppò un incendio terribile. Le operaie rimasero intrappolate tra le fiamme e non ebbero scampo. Le dinamiche dell’incidente non furono mai chiarite fino in fondo.

Le ragazze furono ricordate come “El Brusaje”, che, nel dialetto astigiano significa “le bruciate”. “L’episodio rischiava pian piano di essere dimenticato, come Donne della Cgil di Asti abbiamo deciso che questo non doveva succedere – dichiarano dlla Cgil di Asti – Dopo un pregevole lavoro di ricerca storica di Aurora Sabatini, pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Culture’ curata dalla Prof.ssa Laurana Lajolo, abbiamo deciso che ogni 8 marzo saremmo andate al Cimitero, dove alcune delle ragazze sono sepolte vicine vicine, per portare un fiore ed un ricordo. Con il tempo siamo riuscite, in collaborazione con il Comune, a far erigere un piccolo monumento in memoria progettato dalla studentessa Greta Beltracchini del Liceo Artistico di Asti”.

Dopo due anni di stop causato dalla pendemia le Donne della Cgil di Asti riprendono la tradizione della commemorazione delle Brusaje. La cerimonia si terrà giovedì 10 di marzo alle 11 al Cimitero al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative.

“Accoglieremo idealmente tra le nostre ‘Brusaje’ altre giovanissime vittime di incidenti sul lavoro, come i due studenti che tanto hanno scosso l’opinione pubblica, Lorenzo Parelli (18 anni) e Giuseppe Lenoci (16 anni). Avevano la stessa età delle Brusaje.Se le Brusaje fossero sopravvissute, Lorenzo e Giuseppe sarebbero stati i loro nipoti”.

Di seguito i nomi completi e le età delle “Brusaje”:

ESTER ROMELE anni 18

ROSINA MOSSINO anni 19

ALDA LONGO anni 20

GIUSEPPINA GAI in TARTAGLINO anni 20

ROSA ERCOLE anni 23

OLGA BONA anni 15

MARIA DELLA PIANA anni 16

ADA GAMBA anni 18

ONORINA GALLO anni 14