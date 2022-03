Le caramelle regalano una colazione o una birra: nuova iniziativa della Caffetteria Al Conte Verde

Per la festa della donna alla Caffetteria Al Conte Verde ad Asti arrivano delle gustosissime iniziative rivolte non solo alle donne ma anche agli uomini, per lanciare un messaggio di parità.

E allora ecco che una elegante latta di caramelle Leone, disponibile in due formati, diventa uno “scrigno del tesoro”: con l’acquisto di una confezione le donne riceveranno in omaggio un buono colazione per due ragazze, da condividere con le amiche, mentre gli uomini un buono per una birra da ritirare entro il 24 marzo, giorno della partita decisiva per la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio.

Per ulteriori informazioni:

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878