L’astigiana Debora Lombardi al Salone Internazionale d’Arte Contemporanea “ART SHOPPING Paris, Carrousel du Louvre”

A Parigi, venerdì 08 aprile alle ore 19:00 si inaugurerà la 29ª edizione del Salone Internazionale d’Arte Contemporanea “ART SHOPPING”. La rassegna si svolgerà nelle prestigiose sale del Carrousel du Louvre e presenterà artisti affermati ed emergenti provenienti da tutto il mondo. Sono stati ben 80.000 i visitatori dell’edizione del 2021.

L’Associazione culturale Sixteen art & more, ha il piacere di annunciare la sua partecipazione all’ART SHOPPING” di Parigi con una mostra collettiva di alcuni dei suoi artisti (nel suo Stand B21), tra di essi si evidenzia la presenza della fotografa astigiana Debora Lombardi (BibaDesign) che esporrà uno dei suoi scatti recentemente selezionati ai Sony World Photography Awards 2022.

Al vernissage verranno invitati gli artisti, la stampa, collezionisti e importanti galleristi da sempre attenti ai movimenti contemporanei.

L’esposizione continuerà sabato 09 e domenica 10 aprile 2022 con ingresso a pagamento.

Alstroemeria UVIVF, Between Art and Science – Ultraviolet induced visible fluorescence photography

Debora Lombardi (Shortlisted photographer at Sony World Photography Awards 2022, Professional competition, Wildlife & Nature).