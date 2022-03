L’antropologia delle Langhe in Fenoglio nel prossimo incontro del Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese a Cisterna

Beppe Fenoglio, tante cose già dette ma anche tante altre cose da dire. Proprio per questo, in occasione delle Celebrazioni del Centenario Fenogliano, sabato 12 marzo, alle 16 al Castello di Cisterna d’Asti si terrà un incontro particolare “Dalla mala ora alla buona ora. L’antropologia delle Langhe in Fenoglio”.

Ne discuteranno Piercarlo Grimaldi ed Edoardo Borra. L’iniziativa è promossa da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C di S. Damiano, Museo di Cisterna, Israt, Casa della Resistenza e della Deportazione di Vinchio, Associazione “Franco Casetta” con Fra production spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Gli incontri sono aperti a tutti, gratuiti e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado. Tutti gli incontri in presenza si svolgeranno al Castello di Cisterna d’Asti con obbligo di Green Pass rafforzato e utilizzo della mascherina Ffp2. E’ necessario iscriversi alla pagina www.scuolealmuseo.it/blogdidattica oppure scrivendo a polocittattiva@icsandamiano.it