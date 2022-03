La Polizia incontra gli studenti dell’Artom con il progetto educativo in ambito ferroviario “Train… to be cool”

Lo scorso 15 marzo, il personale Polfer del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, unitamente ai colleghi di Vercelli e di Asti, appositamente formati, hanno incontrato complessivamente 176 studenti, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francis Lombardi” di Vercelli e dell’Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Alessandro Artom’ di Asti.

Durante l’incontro sono stati esposti i contenuti del progetto ‘Train… to be cool’, volto a promuovere tra i giovani la cultura della legalità e della sicurezza in ambito ferroviario. I filmati proposti hanno catturato fin da subito l’attenzione dei ragazzi. Lo scopo del progetto è quello di far conoscere agli adolescenti, fruitori spesso del mezzo ferroviario, i pericoli, spesso sottovalutati, presenti nelle stazioni, nonché le attività della Polizia Ferroviaria.

I giovani, presenti all’evento, hanno ampiamente interagito con i relatori in merito agli argomenti trattati, formulando numerose domande. Al termine dell’incontro, inoltre, hanno compilato alcuni questionari dai quali si è riscontrato l’alto gradimento per la giornata formativa illustrata dal personale di polizia.