“La Politica che vogliamo: giovane e donna.” nasce ad Asti la scuola di politica per giovani donne

La scuola di politica per giovani donne Prime Minister dà il via a quattro nuove edizioni a Asti, Ivrea, Savona e Torino, le prime città del Nord Italia con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Realizzata da Denise Di Dio, Florinda Saieva, Angela Laurenza e Eva Vittoria Cammerino e promossa da Movimenta e Farm Cultural Park, la scuola Prime Minister si rivolge a ragazze tra i 14 e i 19 anni per formare giovani leader, le “Prime Minister” di domani.

Come spiega Denise Di Dio, presidente di Prime Minister: “Con la Scuola facciamo due cose: accompagniamo ragazze tra i 14 e i 19 anni in un percorso di formazione, ispirazione e scoperta della Politica e delle proprie capacità di leadership, e costruiamo comunità nelle quali queste ragazze diventano protagoniste, attiviste civiche che con le loro idee e proposte contribuiscono – da oggi – a migliorare ciò che gli sta intorno. Questa esigenza di partecipazione giovanile e femminile è sentita ovunque in Italia; ecco perché, dopo le edizioni nel sud e nel centro Italia oggi lanciamo le Scuole di Asti, Ivrea, Savona e Torino, mentre continuiamo a lavorare per arrivare in altre regioni. A tre anni dalla nascita del progetto la motivazione che spinge tutte le persone coinvolte è sempre più forte, perché questa non è solo l’opportunità di ispirare tante ragazze, ma è un investimento concreto per una società più giusta e sostenibile.”

Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo dichiara “Consideriamo la cultura come motore per costruire una nuova cittadinanza attiva. Nell’ambito della missione Favorire Partecipazione Attiva dell’obiettivo Cultura operiamo infatti per incentivare la partecipazione alla vita politica e al voto, alla ricostruzione del rapporto con le istituzioni e le forme della rappresentanza. Prime Minister è un progetto che aiuta a raggiungere proprio questi obiettivi: è una scuola di politica, di attivismo civico e in generale di tutela e promozione del bene comune. A tutto questo aggiunge una particolare attenzione alla parità di genere, elemento fondamentale e di carattere trasversale che permea l’attività della Fondazione Compagnia di San Paolo, dalla sua organizzazione all’azione filantropica di sostegno del terzo settore.”

Le neo scuole – in partenza dal 9 aprile – sono accolte e coordinate da realtà culturali attente al protagonismo dei giovani, alla parità di genere e di opportunità: a Torino con il Polo del ‘900, per Asti Fondazione Goria, a Ivrea negli spazi dell’Adriano Olivetti Leadership Institute e in provincia di Savona con la Fondazione Color Your Life di Loano e il supporto di SocialFare e Social Community Theater.

Ogni scuola si rivolge gratuitamente a un massimo di 30 giovani donne con un ciclo di 10 lezioni – da aprile a dicembre – con incontri, attività laboratoriali e di mentorship legate al tema della politica e alla leadership al femminile. Un sabato al mese per affrontare trasversalmente temi centrali d’attualità: dal potere dell’inclusione al fare comunità, dalle STEM alle fake news, dai diritti civili alla solidarietà, passando per le istituzioni (locali, nazionali e europee) e i movimenti politici. Per ogni lezione è previsto un momento di confronto con speaker di altissimo livello – quasi la totalità donne – scrittrici, giornaliste, attiviste, diplomatiche, deputate, comunicatrici, imprenditrici, intellettuali, politiche, consigliere, assessore, scienziate, ricercatrici.

Al Polo del ‘900 apre l’edizione torinese di Prime Minister Linda Raimondo, in arte @astrolinda, studentessa di Fisica all’Università di Torino, aspirante astronauta, già vincitrice di un concorso dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea e divulgatrice scientifica per Rai Gulp. Ad Asti, invece, l’inaugurazione è affidata a Paola Borrione, presidente e Head of Research alla Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, in un viaggio dalla politica locale alle esperienze lavorative in Turchia e Azerbaigian.

Tra i testimonial confermati anche la storica Marcella Filippa sull’ impegno femminile attraverso figure emblematiche del nostro Paese nel corso del Novecento; Gianna Martinengo, ideatrice di Woman@Tech- Associazione Donne e Tecnologie con un focus su tecnologia, innovazione e ricerca scientifica e imprenditoria al femminile e Daniele Viotti, ex europarlamentare con un intervento sulle istituzioni europee. A completare le lezioni una serie di workshop per sviluppare in gruppo progetti di cittadinanza e mettere in pratica quanto appreso durante ogni giornata. Durante l’anno altre opportunità formative sono fornite con visite guidate e coinvolgendo le ragazze a iniziative politiche, culturali e sociali a livello territoriale e nazionale.

“La partecipazione ad un’esperienza come Prime Minister assume per noi un grande significato. Siamo una realtà radicata in provincia, ma dedicata a un protagonista del secondo 900. Giovanni Goria, giovane ministro, Presidente del Consiglio a 43 anni, poi parlamentare europeo, ha rappresentato negli anni ‘80 una prima risposta alle istanze di rinnovamento della classe politica. Lavorò al progetto Europa 92 nella prospettiva di Maastricht e, nell’ambito, con la Ministra Rosa Russo Jervolino lanciò la prima conferenza nazionale sul volontariato. Sono solo due esempi, tra le tante affinità con il nostro sentire, che abbiamo colto col progetto di cui ora ci sentiamo orgogliosi di essere parte attiva. Tornare alla Politica, la buona politica tutta in caratteri maiuscoli, è un imperativo assoluto e vale per tutti. Bello cominciare una rete nazionale con un progetto rivolto a giovani donne.” ha commentato Carlo Cerrato, Segretario Generale della Fondazione Giovanni Goria (PM Asti).

Le iscrizioni alle nuove edizioni Prime Minister sono aperte dal 1 al 26 marzo 2022. Bando e form d’iscrizione sono disponibili sul sito www.primeminister.it. Per ulteriori informazioni info@primeminister.it.