La musica dell’astigiano Fabio Mengozzi in Islanda e Olanda

Nuove affermazioni per il musicista astigiano Fabio Mengozzi, la cui musica sarà protagonista di ben due concerti nello stesso giorno. Sabato 19 marzo i brani Primavera, stormi frementi nel silenzio del tramonto e Inverno, neve cadente nel gelo dell’alba verranno presentati ad Amsterdam dall’arpista Carla Bos mentre in contemporanea a Hafnafjörður, in Islanda, la flautista Pamela De Sensi terrà la prima assoluta di Tre incantazioni, un brano composto appositamente per lei composto da Mengozzi.

Nato a Asti nel 1980, Fabio Mengozzi ha studiato pianoforte, direzione d’orchestra e composizione. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, le sue composizioni sono state eseguite in tutto il mondo: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Haiti, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Ucraina.

La musica di Fabio Mengozzi è stata inoltre recentemente trasmessa su TVR CULTURA (Portugal/Brasil). Un talento dunque che tiene alto il nome della sua città, Asti, e dell’Italia in tutto il mondo.

Per ascoltare da YouTube i due brani arpistici citati nell’articolo:

https://youtu.be/MRiibEYvkp0

https://www.youtube.com/watch?v=SHTZatGduL4