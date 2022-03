La Madonna delle Neve di Castell’Alfero apre le sue porte agli appassionati del Romanico

Domenica 3 aprile prenderà l’avvio anche a Castell’Alfero il progetto della Rete Romanica di Collina volto alla promozione del patrimonio del Romanico.

Ogni prima domenica del mese sino a ottobre la pieve comunale sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. La Chiesa romanica di Castell’Alfero, dedicata alla Madonna della Neve, sorge isolata in località Rebrondata al confine con il Comune di Frinco.

La pieve è annoverata tra le più significative del Romanico Astigiano per il gusto cromatico della muratura, per le sculture che adornano le monofore e i capitelli dell’abside, per l’unicità del campanile a sezione circolare e per i pregevoli affreschi che adornano il catino absidale.

I volontari potranno vidimare il passaggio dei visitatori apponendo un caratteristico timbro sulla mappa generale della Rete del Romanico.