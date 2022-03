La Guerra in Ucraina vista dai ragazzi: “Penso che il coraggio degli ucraini ci fa vedere la luce alla fine del tunnel”

La crisi tra la Russia e l’Ucraina si è trasformata in guerra ormai.

Il leader russo PUTIN afferma che tutto sta andando secondo i piani in Ucraina e afferma che sono state distrutte quasi tutte le infrastrutture militari dell’Ucraina e l’eliminazione della difesa aerea è stata praticamente completata e ha affermato ancora “non ho dubbi che l’esercito russo raggiungerà tutti i suoi obiettivi”. La Crimea è completamente conquistata dai Russi e Kiev è in fase di attacco ed è circondata da carri armati e militari Russi.

Il Presidente dell’Ucaina Zelensky ha detto che il vero obbiettivo di Putin sono lui e la sua famiglia e ha aggiunto che è costretto a nascondersi.

La Nato ha creato una “no fly zone” sopra i cieli dell’Ucraina per evitare che aerei di linea vengano colpiti da missili/spari, ma Putin ha dichiarato che “la Federazione Russa considererà qualsiasi tentativo da parte di altri Paesi di stabilire una no-fly zone sull’Ucraina come una partecipazione alle ostilità” e ciò crea un conflitto tra Russia e Nato.

Ci potrebbero essere conseguenze se Stati della Nato cercassero in qualunque modo di intervenire sulla crisi.

L’Ucraina sta resistendo bene, non è detto che non possa infliggere delle sconfitte all’esercito invasore, non è detto che non vinca.

Secondo me dovremmo stare tranquilli finché la situazione non coinvolge l’Italia, però l’Italia dovrebbe offrire riparo e viaggi agli abitanti ucraini che sfuggono dalla guerra. Draghi sta con l’Ucraina e la sostiene ed è pronto a mandare militari italiani in ogni momento.

La Russia ha già attivato le difese nucleari e questo mi crea molti dubbi perché il leader russo può fare tutto in qualsiasi momento e se l’Italia fa parte di questo conflitto potrebbe essere in grave pericolo. Putin potrebbe prendere decisioni molto velocemente e come ha già detto in una cronaca “chiunque provi a minacciare o interferire sappia che la Russia potrebbe arrivare a provvedimenti mai presi prima”. Parole che mettono paura agli Stati della Nato, nonostante il presidente americano Biden risponda dicendo che difenderà ogni centimetro di quegli Stati.

Però io penso che il coraggio degli ucraini ci fa vedere la luce alla fine del tunnel.

Bader K., 2A