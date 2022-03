La Guerra in Ucraina vista dai ragazzi: “Mi sembra assurdo che ancora nel 2022 si debba risolvere un problema con la forza”

I ragazzi parlano tanto di questa guerra, sono bombardati da immagini e notizie e cercano di capire. Sicuramente l’argomento è complesso. Molto volentieri accogliamo la richiesta delle insegnanti e degli insegnanti della Scuola Media Parini di Asti di dare spazio alla loro voglia di raccontare un momento drammatico e le loro paure. Questa sera il primo pezzo, a cui ne farà seguito un altro domani.

Ormai è dal 24 febbraio che è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina. Seguendo servizi e interviste al telegiornale sono riuscita a capire quello che sta succedendo.

Prima dell’inizio di questa guerra, si facevano mille ipotesi di quello che sarebbe potuto succedere, si pensava che Putin facendo vari trattati e annunciando che non avrebbe voluto fare guerra, non avrebbe attaccato.

Poi si è iniziato a pensare che l’invasione sarebbe potuta cominciare con una serie di bombardamenti russi sulle infrastrutture essenziali dell’Ucraina e che subito dopo sarebbe stato il turno delle truppe di terra.

Ma purtroppo nelle prime ore del mattino di giovedí 24 febbraio, c’è stata la prima invasione russa in Ucraina in cui si sono registrate almeno 137 vittime e 316 persone ferite.

“Decimo giorno di guerra. Grande preoccupazione per il rischio di bombardamenti sulle centrali nucleari. L’ambasciatore Usa alle Nazioni Unite lancia l’allarme: le forze russe sarebbero a 32 chilometri dal secondo impianto nucleare più grande dell’Ucraina.” Questa è una notizia aggiornata al 5 marzo per quanto riguarda gli attacchi Russi all’Ucraina; si dice anche che le forze armate di Putin hanno rafforzato l’assedio sui grandi centri, inclusa la capitale, riuscendo ad arrivare a sud, sulla linea del Donbass e della Crimea.

Ad oggi secondo l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, nei primi dieci giorni di guerra in Ucraina sono stati uccisi almeno 364 civili e almeno 759 sono stati feriti, ma secondo altre fonti i morti sarebbero molti di più.

Io tutto questo non lo trovo giusto, secondo me sarebbe stato meglio discutere della situazione SENZA agire con la forza, perché oltre alle migliaia di morti, la guerra comporterà delle conseguenze economiche.

Mi sembra assurdo che ancora nel 2022 si debba risolvere un problema con la forza, togliendo la vita a persone del tutto innocenti.

La settimana scorsa ho visto un servizio che mostrava lo stato delle persone in Ucraina: tutti nelle metropolitane, al freddo, senza poter vedere i propri amici o parenti, o semplicemente andare a lavorare potendo svolgere una vita normale.

Anche i bambini sono stati costretti a non poter vedere più i loro amici o compagni di classe, e vivere la loro infanzia in una metropolitana con l’ansia costante che gli possa succedere qualcosa.

Spero che tutto questo si concluda il più presto possibile e che gli attacchi e bombardamenti abbiano prima o poi una fine.

“La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire” (Albert Einstein)

Giulia C. 2A Scuola Media Parini

Fonte immagine Depositphotos