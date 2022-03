La guerra in Ucraina vista dai ragazzi: l’angoscia diventa poesia in “Biro Rossa”

La guerra vista e raccontata dai ragazzi, tra le pagine di ATnewskids. Oggi ospitiamo la poesia di Cristina C., studentessa della Scuola Media Parini di Asti.

BIRO ROSSA

Da piccola scrivevo con la biro rossa,

ora sento ogni briciolo delle mie ossa,

rumore di fucile,

è ora di fuggire.

Come solo un uomo ha potuto fare tutto questo?

Dio te lo aspettavi?

Sii onesto.

Boom boom,

la caduta di una bomba,

una palla da una forma rotonda,

come il mondo cui sto sopra,

basta con i fiori bianchi oppure il nastro rosa.

Manifestazioni in piazza di venerdì,

io qua sto per morire ed è solo lunedì,

Mi sento strana, usata, vissuta,

come l’ultima goccia d’acqua caduta,

sul pavimento

dove tutto è spento,

e l’aria sa di sangue

non ho più forza nelle gambe.

E’ questa la guerra e ora la biro l’ha lei

e le lacrime cadono dal cielo come dei.

Ho una croce tracciata addosso

e ora sono in un fosso,

intorno a me solo melma.

È questa la merda del mondo

perché anche se è rotondo,

spesso si ferma e non gira

e diventa tutto buio,

spento.

Cristina C., classe 3 C – scuola “Parini” IC3 Asti

