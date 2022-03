La Cooperativa della Rava e della Fava lancia il progetto sociale “Metti in circolo il valore” e tante altre novità

Questa mattina, martedì 29 marzo, presso il circolo A.C.L.I. Foyer delle Famiglie, si è tenuta la conferenza stampa per presentare i diversi progetti in avvio da parte della Cooperativa della Rava e della Fava.

E’ stato presentato Metti in circolo Valore, il nuovo progetto sociale della Cooperativa Della Rava e Della Fava per portare un contributo molto pratico a fronte di una situazione economica e sociale drammatica su tre settori: Mi metto in gioco per la formazione ed avvio lavoro; Alimentiamo il futuro per portare cibo sano sulla tavola di chi sta pagando caro la crisi attuale; Filiere agricole ed artigianali per dare fiato ai nostri produttori locali e del commercio equo e solidale.

Nel dettaglio

– Mi Metto in gioco è un progetto con si vuole dare valore all’attivismo e lo si vuole fare dando questa possibilità a chi si trova in un periodo di fragilità. L’obiettivo è di attivare 4 borse lavoro ogni anno che permettano di Formarsi, Apprendere Competenze, Partecipare all’Inclusione ed Esprimere i propri talenti, le proprie idee e progetti.

Una borsa lavoro da 40 ore settimanali costa 5000 euro, è possibile sostenere la Cooperativa con 1 quota mensile da 50 euro o con una quota libera da 200 euro.

– Alimentiamo il futuro è un progetto con cui si vuole portare cibo sano sulla tavola di chi è vicino, alimentando e sostenendo le filiere dei produttori biologici.

Da alcuni anni la Cooperativa collabora con il Magazzino Solidale della parrocchia di San Domenico Savio che raccoglie viveri e prodotti di prima necessità da distribuire a famiglie del quartiere che si trovano in difficoltà.

La Cooperativa della Rava e della Fava ha scelto di sposare questo progetto perchè crea un rapporto di collaborazione con le famiglie che sostiene facendole fare dei piccoli lavori per la comunità, da un tempo durante il quale le sostiene perchè possano rimettersi in piedi e ripartire con una vita dignitosa ed è gestito ed organizzato da volontari.

L’obiettivo è raccogliere cibo per il magazzino solidale per un valore di 2.000 euro mensile, è possibile sostenere l’iniziativa con 1 buono mensile da 10/20/30/50/100 euro oppure con un buono da 200 euro.

– Filiere agricole e artigianali: adottare una filiera vuol dire adottare una comunità perchè tutti i produttori svolgono in concerto con la loro comunità di appartenenza sia essa agricola o di vita come del caso di produttori biologici italiani o produttori del commercio equo solidale.

Obiettivo adottare una filiera agricola o artigianale, è possibile sostenere l’iniziativa in particolare per i gruppi che vogliano impegnarsi ad acquistare ogni mese i prodotti di una filiera (tè, zucchero, pomodoro, frumento) da condividere insieme, acquistando la borsa stagionale una volta ogni tre mesi dedicata ai prodotti delle filiere legate alla Cooperativa.

E’ stato presentato il nuovo sito web della cooperativa con l’avvio dell’e-commerce al servizio della rete di piccoli produttori locali e del nuovo servizio piattaforma on line NaturaSì. Per visitarlo clicca qui —->>> https://shop.ravafava.it/

Infine è stato presentato il Progetto Negozi Svegli nato dalla collaborazione con l’Associazione Bimbi Svegli di Serravalle per stimolare un nuovo modello di consumo in cui i piccoli negozi sono il perno di un’educazione integrale a 360°.