La commissione pari opportunità presenta lo spettacolo “Il nostro nome?! Donne”

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne dell’8marzo, la commissione pari opportunità ella Provincia di Asti presenta il Format teatrale “Il nostro nome!? Donne” per contribuire a creare maggiore consapevolezza e responsabilità verso il contrasto alla violenza di genere.

Il Format si rivolge alla cittadinanza e soprattutto ai giovani perché è fondamentale prevenire

la violenza attraverso una nuova educazione all’affettività.

Lo spettacolo si terrà il 7 marzo alle ore 9.30 al Teatro Alfieri per le scuole superiori di Asti con successivo dibattito con forze dell’ordine e i centri antiviolenza.

Alle ore 21 spettacolo per la cittadinanza con entrata libera e gratuita senza prenotazione