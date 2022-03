La classifica dei migliori ospedali di Newsweek: Asti si conferma al 4° posto in Piemonte

Anche per il 2022 l’Ospedale di Asti si conferma nella classifica dei World’s Best Hospitals stilata dalla rivista statunitense Newsweek, una graduatoria con cui vengono selezionate le migliori strutture ospedaliere di tutto il mondo.

Per questa edizione, Newsweek ha scelto circa 2.200 ospedali in 27 paesi diversi (Europa, Nord e Sud America, Asia, Oceania). È stata formata una graduatoria con i 250 migliori a livello globale oltre a una per ogni singolo paese preso in esame dalla ricerca. Qui il link: https://www.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2022.

Il Cardinal Massaia è al 4° posto fra le strutture piemontesi, e al 56° nella classifica dei migliori ospedali italiani (in Italia il Servizio sanitario nazionale conta su circa mille strutture fra pubblico e privato accreditato, di cui 112 sono state selezionate per la graduatoria di Newsweek). Si tratta di un progresso rispetto allo scorso anno, in cui Asti figurava al 62° posto.

La ricerca si basa sul parere di medici, manager e personale sanitario (con una survey online che è stata indirizzata a oltre 80.000 operatori dei 27 paesi coinvolti), sui sondaggi di soddisfazione condotti fra i pazienti e sugli indicatori di performance (Kpi, Key Performance Indicators) che misurano aspetti come la qualità delle cure, le misure igieniche e la sicurezza del paziente.

“Accogliamo con piacere questo riconoscimento – sottolinea il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso – che crediamo vada innanzitutto a onorare il lavoro quotidiano dei nostri professionisti che hanno affrontato questi difficili anni di pandemia con impegno e competenza, oltre a rappresentare una conferma del valore e della qualità della sanità astigiana”.