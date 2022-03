La ciclista Elena Novikova a fianco del Comune di Costigliole d’Asti per aiutare la popolazione dell’Ucraina (video)

Elena Novikova è una ciclista Ucraina che vive a Costigliole d’Asti; nel corso della sua carriera ha rappresentato la sua nazione ai Campionati del mondo su strada. Oggi vista la drammatica situazione in corso nel suo paese ha deciso di impegnarsi in prima persona insieme all’amministrazione Comunale di Costigliole d’Asti per promuovere e raccogliere aiuti in favore della popolazione dell’Ucraina.

Elena si impegnerà a seguire personalmente il carico di aiuti dalla base di raccolta di Costigliole (sede della Croce Rossa) ai centri di distribuzione sul territorio Ucraino.

I beni necessari sono:

Sacchi a pelo e Tappetini da ginnastica

Coperte

Torce

Pile

Prodotti per l’igiene personale in particolare salviettine umidificate

Pannolini, Pannoloni e assorbenti

Generi alimentari in scatola a lunga conservazione

Biscotti a lunga conservazione

Medicine (Antibiotici, Tachipirina, insulina per diabetici, garze, tamponi e cerotti

Piccoli giocattoli

La raccolta dei materiali e dei beni di prima necessità avverrà presso la sede della Croce Rossa di Costigliole d’Asti in via Roma 62.

L’Amministrazione Comunale di Costigliole d’Asti ringrazia la popolazione che vorrà partecipare in favore di questa emergenza umanitaria