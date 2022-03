La botte dei ceppi del Nizza: la nuova opera d’arte di Ezio Ferraris impreziosisce il Foro Boario

Il Foro Boario di piazza Garibaldi a Nizza da oggi è anche un po’ museo. L’artista Ezio Ferraris di Agliano Terme ha infatti deciso di concedere all’amministrazione nicese per tre anni l’esposizione di una delle sue più affascinanti opere d’arte, la botte del Nizza.

L’opera si presenta come una botte artistica, sulla cui facciata campeggiano pampini e tralci e al cui interno contiene piattaforme rotanti su cui sono posizioni alcuni tralci del Nizza; grazie alle gibbosità e alle protuberanze di questi ultimi, insieme a un tocco musicale e a un raffinato meccanismo di giochi d’ombra, si crea uno spettacolo caleidoscopico visibile a chiunque vi si affacci tramite la porticina.

Per Maurizio Martino, consigliere delegato, “Si tratta di un ulteriore modo per valorizzare il Nizza, anche tra chi non lo beve. Inoltre, non può che farci piacere che la botte sia esposta da noi, dopo un passato alla Douja d’or di Asti e dopo i prestigiosi allestimenti di Ezio Ferraris nei comuni della zona di Barolo, a profonda vocazione vitivinicola”.

Viva soddisfazione ha espresso anche l’assessora Ausilia Quaglia, che si augura che “Possa essere l’inizio di una proficua collaborazione artistica”.

Ezio Ferraris ama definirsi un artista materico perché utilizza per le sue creazioni gli elementi del paesaggio agricolo. Fa parte dell’associazione ArtWine di Barolo e uno dei pezzi a cui tiene di più è la sua collezione di di ceppi centenari, dalle forme particolari, già esposti in una mostra alcuni mesi fa. È stato lo stesso artista a proporre all’amministrazione nicese di ospitare la botte artistica.