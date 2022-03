Iscrizioni ancora aperte al corso online gratuito “Privacy: sfide ed opportunità per le donne imprenditrici”

Confagricoltura Donna Alessandria e la Consulta Femminile di Asti Agricoltura, con il contributo della Camera di Commercio Alessandria-Asti, organizzano il corso “Privacy: sfide ed opportunità per le donne imprenditrici”.

Il corso gratuito si terrà martedì 15 marzo dalle 15 alle 18 in modalità online. Per prenotarsi è necessario inviare una mail a info@confagricolturalessandria.it oppure a asti@confagricoltura.it entro il 14 marzo per ricevere il link di collegamento.

L’evento si svolge in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria nell’ambito di “Marzo Donna” ed è inserito nel programma della Giornata internazionale della Donna organizzata dalla Commissione Comunale Pari Opportunità di Asti.

Dopo l’introduzione della presidente di Confagricoltura Donna Alessandria Michela Marenco e della presidente della Consulta femminile di Asti Agricoltura Maria Pia Lottini, seguiranno i saluti dei Presidenti di Confagricoltura Alessandria e Asti e dei vertici camerali. Ci si addentrerà poi nel vivo del tema con l’intervento dell’avvocata Francesca Bassa, delegata Federprivacy, esperta in GDPR e marketing, docente di alta formazione per Università, enti e aziende e Partner dello studio legale Bassa di Milano e Asti.

“Per le attività di marketing la legge sulla protezione dati personali (GDPR), oltre che obbligo di legge, è fondamentale per la valorizzazione dei dati. In questo corso sono affrontati gli aspetti principali di adeguamento privacy: produzione di documenti, gestione dei database, siti internet, eventi, newsletter, gestione dei prospect e fidelizzazione, e-commerce” commenta Bassa.

Confagricoltura evidenzia che il corso nasce rispondendo ad una particolare sensibilità femminile sul tema ma il taglio tecnico dell’intervento previsto rende interessanti le informazioni che verranno fornite in modo trasversale per tutte le aziende agricole che interagiscono con i propri clienti, in qualunque forma condotte.

Per informazioni: Asti Tel. 0141434943 asti@confagricoltura.it www.confagriasti.it; Alessandria Tel. 0131 43151/2 info@confagricolturalessandria.it

Di seguito la locandina dell’evento –> locandina privacy donne