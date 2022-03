Investimenti online: come iniziare a giocare in borsa oggi nonostante il rischio inflazione

L’inflazione è un fenomeno molto strano: è difficile da comprendere, ma i suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti. Basta fare la spesa o il pieno di benzina per rendersi conto dell’aumento dei prezzi che c’è stato negli ultimi mesi. Ovviamente, l’inflazione incide anche sui mercati finanziari e, di conseguenza, influisce molto sulle scelte relative agli investimenti online di tantissime persone.

Il contesto attuale è molto complesso: oltre che dal rischio inflazione, è caratterizzato anche dal coronavirus e dal conflitto tra Russia e Ucraina. Sono fattori che portano timore, paura ed incertezza: sui mercati finanziari tutto questo si traduce in estrema volatilità. Grazie agli strumenti che sono disponibili oggi è molto facile iniziare a giocare in borsa, ma è necessario anche capire come affrontare nel migliore dei modi questa delicatissima fase.

Come accedere ai mercati grazie agli investimenti online

Per chi inizia a giocare in borsa oggi le opzioni a disposizioni sono molte di più rispetto a qualche anno fa.

Fino a non molto tempo fa, l’unico modo per investire era quello di rivolgersi ad una banca o ad una società di intermediazione finanziaria; oggi invece gli investimenti online hanno permesso a tantissime persone di accedere in modo autonomo ai mercati finanziari.

Il miglioramento delle piattaforme di negoziazione e la progressiva riduzione dei depositi minimi iniziali hanno dato praticamente a chiunque la possibilità di iniziare ad investire: basta avere un computer connesso ad internet o uno smartphone ed un capitale iniziale di poche decine di euro per iniziare a fare i primi investimenti.

Naturalmente, come ricordando anche gli esperti di giocareinborsa.net nella guida dedicata a come si gioca in borsa, per iniziare a investire è necessario disporre di una preparazione adeguata, frutto di uno studio che deve prevedere aggiornamenti costanti, vista la grande dinamicità dei mercati.

Cosa serve per iniziare a giocare in borsa

I broker online consentono di accedere ad una serie di mercati: tra gli asset negoziabili è possibile menzionare le azioni, gli indici, le criptovalute, i cambi e le materie prime. A seconda dei casi è possibile investire in modo diretto, ovvero acquistando l’asset in questione, oppure in modo indiretto. Il trading online con i CFD permette di investire sui vari asset senza doverli acquistare, ma speculando sulle variazioni dei loro prezzi.

Sono tipologie di investimenti online molto differenti tra loro: la prima si adatta meglio a chi vuole adottare strategie di lungo periodo, mentre la seconda si adatta meglio ad operazioni di breve o brevissimo periodo.

In entrambi i casi è fondamentale la scelta dell’intermediario di riferimento: chiaramente vanno presi in considerazione solo broker regolamentati, ma bisogna considerare anche i costi applicati, gli asset negoziabili, la qualità della piattaforma, gli strumenti disponibili e le operazioni che è possibile effettuare.

Gli asset da seguire per contrastare il rischio inflazione

Una volta scelto il broker si deve aprire un account, poi (magari dopo aver effettuato un periodo di pratica sul conto demo) si può fare il deposito per iniziare ad investire. Ma quali sono gli asset da tenere sotto osservazione in un periodo in cui l’inflazione la fa da padrona? Solitamente nelle situazioni di crisi (e quella attuale rientra a pieno titolo in questa definizione) c’è la tendenza a spostarsi verso i beni rifugio.

Si tratta di quegli asset che sono in grado di mantenere il loro valore stabile: investire su di loro significa quindi mettere al riparo il proprio capitale; cambia quindi la composizione del portafoglio di investimenti, con un aumento della quota riservata proprio ai beni rifugio. In questo momento sono gettonatissimi l’oro (sia in forma reale che in forma finanziaria), lo yen ed il franco svizzero. Le criptovalute hanno una natura ancora troppo speculativa per poter rientrare in questo elenco.

Chi vuole andare sul sicuro, magari rinunciando a rendimenti potenzialmente più elevati, potrebbe interessarsi alle obbligazioni indicizzate. C’è anche maggiore interesse per il settore immobiliare. Sul mercato azionario meritano di essere monitorati i titoli di quelle società che possono trasferire il peso dei costi crescenti: ad esempio quelle attive nel settore dei beni di consumo di base riescono a scaricare l’aumento dei costi dei prodotti sui loro clienti.