Intitolata allo storico astigiano Venanzio Malfatto la rotonda tra viale XXV Aprile, corso Torino e corso Ivrea

Nella mattinata di sabato scorso, 5 marzo, alla rotonda stradale situata sullo svincolo tra viale XXV Aprile, corso Torino e corso Ivrea, è stata scoperta del Sindaco di Asti Maurizio Rasero la targa in onore del professor Venanzio Malfatto, storico astigiano, cultore e divulgatore della memoria, della storia, della cultura, delle tradizioni della città di Asti attraverso la pubblicazione di undici volumi in grande formato corredati da centinaia di fotografie, documenti, notizie, biografie.

Oltre al sindaco Maurizio Rasero erano presenti la moglie del professore, Sofia Malfatto Giannandrea, i figli Maurizio e Claudio, parenti, amici e estimatori. Nel suo intervento, il sindaco di Asti ha evidenziato l’impegno ad arricchire la toponomastica astigiana con l’intestazione delle numerose rotonde, giardini, incroci della città a personaggi che, con la loro attività abbiano, in vita, reso onore alla storia ed alle tradizioni astigiane.

Il sindaco ha tenuto a sottolineare come la scelta di rendere onore al professor Malfatto sia stata quasi istantanea, l’importante era stato scegliere quale rotonda dedicargli. La presenza di scuole nella zona scelta è stata una spinta in più, utile per rendere onore anche alla figura di insegnante del professor Venanzio Malfatto.

Dopo il sindaco Rasero ha preso la parola lo scrittore Livio Musso, amico da sempre di Sofia Giannandrea e della sua famiglia e grande estimatore di Venanzio Malfatto. Con le sue parole Musso ha voluto ricordare con affetto la figura umana di Venanzio Malfatto, la nascita della passione, diventata grande impegno e amore per la sua città.

Venanzio Malfatto era nato in Asti il 20 Marzo 1939, dove è morto il 27 Maggio 2007. Di seguito le sue opere:

“Asti nella storia delle sue vie” (2 volumi)

Coautore – Paolo Rogna

Stampa 77 – Savigliano – Prima edizione 1979

“Vecchia Asti. Immagini di un tempo”

AGA Editrice il Portichetto – Cuneo – 1980

“Asti. Testimonianze di mezzo secolo”

AGA Editrice Il Portichetto – Cuneo – 1981

“Antiche e nobili casate”

Edizioni AGAMI 1982

“Il Palio di Asti. Storia, vita, costume”

AGA editrice Il Portichetto – Cuneo 1983

“Asti in cartolina. Immagini come parole”

Coautore – Paolo Raviola

L’Artistica Savigliano – 1984

“Asti racconta”

Editrice Basegrafica – Cuneo – 1986

“Asti. Testimonianze di ieri”

Editrice Basegrafica – Cuneo – 1988

“Almanacco astigiano”

Edizioni AGAMI – 1992

“Itinerari della memoria”

Edizioni AGAMI – 1993

“Asti com’era”

Grafica chierese – 2000