Dopo le iniziative per la giornata internazionale della sicurezza sul web a cui hanno preso parte, alcuni alunni di 2^A dell’Istituto Professionale “Q. Sella”, coordinati dalla prof.ssa Annamaria Rolfo, hanno deciso di raccontare internet e alcuni consigli per l’uso della rete rivolti in particolare ai bambini e ragazzi. Sono nati tre approfondimenti speciali che vi presentiamo nelle pagine di ATNewsKids.

Ecco il primo: “Internet spiegato dai ragazzi ai bambini”

INTERNET: che cos’è?

Internet dall’inglese net: rete e inter, che significa tra, è come una grande ragnatela fatta di milioni e milioni di computer sparsi in tutto il mondo collegata tra loro per scambiarsi informazioni utilizzando la rete telefonica. Internet è come un’intricata rete di vie di comunicazione: strade, autostrade, ferrovie, rotte aeree e marittime, vie fluviali ecc. sulla quale però non viaggiano persone e merci, ma immagini, suoni e informazioni di ogni tipo.

Una rete senza confini​

Nel mondo di Internet non ci sono confini geografici, restrizioni doganali, barriere di alcun genere: puoi raggiungere in pochi secondi ogni luogo del pianeta senza doverti spostare.​ Internet è uno strumento importante per la comunicazione e l’accesso alle informazioni ma, perché rimanga una fonte di divertimento e apprendimento, va usato con serietà e attenzione.​

Cosa ci permette?​

Inviare e ricevere lettere in e da ogni parte del mondo, comunicare con persone di tutto il pianeta e fare nuove amicizie, mostrare a tutti le tue abilità, giocare e divertirti con gli altri, vedere le più belle fotografie e i video più bizzarri, trovare informazioni su qualsiasi argomento, sapere che cosa sta succedendo nel mondo in tempo reale, “passeggiare” per le strade e “visitare” gli edifici e i monumenti di tutte le città del mondo. Grazie a Internet, i tuoi genitori possono persino fare acquisti, proprio come in un negozio vero!​

Ma internet non è solo questo… Appuntamento tra una settimana con il secondo speciale realizzato dagli alunni di 2^A dell’Istituto Professionale “Q. Sella”!