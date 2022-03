Intenso anno di eventi a Nizza Monferrato promossi dall’Archivio Storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice della Madonna

Si preannuncia un anno intenso, che coinvolge Nizza Monferrato ed arriva ai confini del mondo. Una serie di iniziative volte a conoscere e promuovere il territorio monferrino e la sua storia. Dall’Archivio Storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice della Madonna si preannunciano iniziative diversificate in collaborazione con le associazioni del territorio, la Chiesa locale e l’Amministrazione Comunale.

La prima iniziativa prevede un ciclo di 4 incontri in salone Sannazaro: Personaggi illustri, illustri sconosciuti. 4 serate per conoscere i nostri concittadini (14, 21, 28 marzo, 4 aprile). Si alternano 4 relatori d’eccezione. Il 14 marzo don Egidio Deiana, salesiano studioso di don Bosco, presenterà alcuni nicesi nel mondo… che divenuti salesiani si sono contraddistinti in diversi campi, tra essi: don Michele Foglino, missionario universale; don Anacleto Ghione, scrittore di don Bosco ed educatore culturale del popolo; don Giuseppe Giovine, uomo di Dio e grande guida spirituale alessandrina.

Il 21 marzo sr Marisa Chinellato presenterà la figura di Emilia Mosca di San Martino, nicese di adozione, educatrice e cittadina operosa

Il 28 marzo sr Maria Vanda Penna presenterà la figura di sr Angela Vallese, pioniera missionaria: dal Monferrato alle terre della “fine del mondo”

Il 4 aprile Giuseppe Baldino presenterà la figura di alcuni illustri nicesi, tra cui Francesco Cirio, Vittorio Buccelli, Bartolomeo Bona.

Il 7 maggio, don Egidio Deiana presenterà: Vita e viti: per un vino buono dal Piemonte alle Americhe; serata che precederà una mostra su materiale enologico molto originale.

Il 26 aprile, i membri della compagnia teatrale “alla Madonna” metteranno in scena Vite ri-evocate, don Bosco e dintorni a Nizza M., una rievocazione ambientata nello scenario di Casa-madre in occasione della presenza della Madre generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Il 14 maggio l’evento: Vite innestate. Mornese, Nizza M., il mondo per ricordare la presenza di una cittadina illustre: Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice con don Bosco della congregazione salesiana femminile.

Il 24 maggio solenne festa di Maria Ausiliatrice, con i tradizionali eventi per onorare la Madonna, che don Bosco ha visto passeggiare sul Santuario mariano nicese e che indicava come l’aiuto potente dei momenti difficili.

Dal 12-26 giugno Massimo Ricci, nei locali dell’Istituto Nostra Signora delle Grazie proporrà la mostra Appunti di paesaggio e il 17 giugno nella serata proporrà Intuizioni di bellezza. In dialogo con l’autore in cui spiegherà le tecniche e il significato delle opere che ha eseguito alla Madonna.

Dal 23 al 25 settembre la 5a edizione del cammino pellegrinaggio Mor…Nizza.

Gli eventi di quest’anno proposti dall’Archivio storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice vede come sempre una grande sinergia con la parrocchia, con le associazioni del territorio, in particolar modo Spasso Carrabile, l’Erca, Tele Nizza, con la scuola dell’Istituto Nostra Signora delle Grazie e i vari componenti della Famiglia Salesiana Aperta, nonché con l’Amministrazione Comunale. Lo scopo: scoprire le proprie radici per intessere legami che costruiscano un futuro di pace e di speranza