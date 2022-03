Insediato il nuovo consiglio dei ragazzi e delle ragazze a Castelnuovo Belbo

Martedì 22 marzo, presso la sala consigliare del comune di Castelnuovo Belbo, si è tenuta la cerimonia di insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi, composto da sette studenti della scuola primaria Monsignor Lorenzo Delponte.

In data 22 febbraio 2022 si erano svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze con il seguente risultato:

Pavese Olimpia Sindaco

Siliberto Adele Vice Sindaco

Abdlahna Hajar Assessore

Fadoul Nermin consigliere

Guastella Alice consigliere

Robba Eric consigliere

M’Zahdi Marwa consigliere

Il Sindaco si è complimentato con gli studenti per essere stati eletti nel consiglio dei ragazzi per il bel simbolo che avevano scelto e il programma elettorale che tratta concorsi di pittura, giornata del riciclo, aggiunta di qualche gioco nel cento sportivo, organizzazione della caccia al tesoro, pulizia dei bagni del centro sportivo e aggiunta di piccoli spogliatoi e infine una giornata dedicata alla presentazione del luogo da cui arriva la propria famiglia di origine.

L’Assessore alle politiche giovanili Claudio Bevilacqua ha spiegato l’importanza di essere ispirazione per gli altri studenti anche nel quotidiano esempio di un buon uso dei giochi pubblici senza danneggiarli per il rispetto del bene pubblico. Bevilacqua ha poi invitato i ragazzi a partecipare alla giornata Puliamo Insieme organizzata per sabato mattina.

Alla presenza di tutti gli alunni della classe quarta e quinta primaria e delle insegnanti Carmela Alfano e Patrizia Gallo, il Sindaco Aldo Allineri ha consegnato la fascia al neo Sindaco dei Ragazzi e Ragazze Olimpia Pavese porgendole i migliori auguri di buon lavoro.

L’Amministrazione Comunale si è detta entusiasta di aver favorito la nascita del primo consiglio dei ragazzi nella storia del Comune di Castelnuovo Belbo.