Iniziative della Cooperativa della Rava e della Fava per i profughi ucraini

La Cooperativa Della Rava e Della Fava aderisce come socio di Altromercato Impresa Sociale alla Rete Italiana Pace e Disarmo portando attivamente sul territorio astigiano tutte le iniziative promosse a livello nazionale dalle numerosi associazioni ed organizzazioni aderenti.

“Costruttori di economia di Pace” sarà il progetto pratico che la Cooperativa porterà avanti nei prossimi mesi andando a sostenere tutte le nostre filiere che lavorano in territori con conflitti armati. “Abbiamo cooperative ed organizzazioni partner che continuano tenacemente a creare lavoro dignitoso in contesti di guerra e di violenza e che sviluppano tutti i giorni un’economia di pace. E’ tempo di scegliere questi presidi di pace acquistando le loro produzioni. L’arrivo proprio in questi giorni di datteri, cus cus e mandorle dai nostri partner palestinesi ci dà l’occasione di partire con il primo progetto pratico di sostegno.

“Intensifichiamo la collaborazione con la Fondazione ‘Corte delle Madri’ di Bereguardo (PV) che sta accogliendo in questi giorni madri e figli profughi giunti dall’Ucraina e contemporaneamente sta allestendo aiuti diretti da far partire al più presto. Nei due punti vendita di via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14 raccogliamo vestiti in buono stato per i più piccoli possibilmente già divisi per taglie ed è partita la spesa sospesa per L’Ucraina; si potranno acquistare alimenti secchi con un occhio di riguardo a prodotti per l’infanzia (food e no food) che andremo a consegnare alla Fondazione Corte delle Madri che si occuperà di portarli dove cìè più bisogno. Ma anche in quest’iniziativa di raccolta vogliamo sottolineare l’importanza di collegare strettamente filiere di economia di pace per vittime innocenti di un’economia di guerra”.

RACCOLTA PRO UCRAINA