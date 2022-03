Inglese, teatro e digitale: nuovi corsi attivati all’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti

L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti riparte, dopo il lungo periodo pandemico, con quattro attività significative nell’ambito del Progetto FSE PON Inclusione: due corsi di inglese, un corso di teatro e un corso dedicato allo sviluppo delle competenze digitali.

I corsi, di 30 ore ciascuno, sono finanziati dai Fondi Strutturali Europei e prevedono per ognuno l’intervento di un esperto e di un tutor, che gradualmente proporranno lavori individuali e di gruppo ad alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Magic Key 1 e Magic Key 2 saranno tenuti dall’insegnante madrelingua inglese Suzanne Noone, affiancata dal tutor Sabrina Sili, con l’obiettivo di approfondire la competenza linguistica orale e scritta e di preparare gli alunni a sostenere le certificazioni Cambridge YLE, Starters e Movers. Conversazioni, canzoni, filastrocche, letture, permetteranno di acquisire un lessico ricco e una maggiore capacità di interazione nella lingua inglese.

Teatr’Arte sarà condotto dall’attrice torinese Valentina Veratrini, con il supporto della Professoressa Daniela Ventura. Verrà proposto un percorso di drammatizzazione, arricchito da attività di pittura e di scrittura creativa. Linguaggi diversi che permettono a bambini e ragazzi di esprimere se stessi e di gestire le relazioni, migliorando la consapevolezza del sé e la propria autostima. Un laboratorio, uno spazio di ricerca e di sperimentazione in cui i protagonisti sono le emozioni, i pensieri, la fantasia, l’immaginazione, l’arte, l’espressione verbale e corporea.

Digital Literacy vedrà il professor Bartolo Beccaria in qualità di esperto e il professor Claudio Cavalla in qualità di tutor, nell’orientare i ragazzi nel mondo dei media attraverso un uso consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Inoltre, nell’atelier creativo verrà approfondita la conoscenza di strumenti digitali innovativi quali la stampante 3D e software di programmazione per la creazione di prodotti digitali.

Tutti gli interventi sono tesi ad attivare la motivazione e l’interesse ad apprendere, a perseguire l’orientamento permanente potenziando le competenze di ciascuno affinchè diventino parte integrante della finalità primaria della scuola: “imparare ad imparare” per una crescita permanente lungo tutto l’arco della vita.

Alla fine dei percorsi gli studenti saranno i protagonisti di un saggio che sarà aperto al pubblico per presentare a famiglie e a tutti coloro che saranno interessati le attività svolte e le competenze sollecitate.