Indetto un presidio ad Alessandria per tutti i dipendenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione di indizione di manifestazione/presidio per il giorno 18 Marzo 2022 del Coordinamento Territoriale FLP Alessandria-Asti in nome e per conto di, UILPA AL-AT, CONFSAL UNSA AL-AT, USB AL-AT

All’Ispettorato Territoriale del Lavoro Asti-Alessandria

E p.c.

Ai Lavoratori tutti

Agli Organi di stampa

Oggetto: Comunicazione di indizione di manifestazione/presidio per il giorno 18 Marzo 2022

A seguito della gravissima e inaudita esclusione del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dall’armonizzazione delle indennità di amministrazione, per effetto della quale i dipendenti delle agenzie strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non riceveranno gli aumenti previsti dal Dpcm (che vanno da 1.500 a 2.500 euro lordi annui), contro la logica del costo zero e per richiedere un miglioramento nella dotazione organizzativa, organica e strumentale a supporto dello sciopero per l’intera giornata del 18/03/2022 e della manifestazione proclamata dalle OO.SS. a livello nazionale, le scriventi OO.SS. sono a comunicare quanto segue.

Si comunica di aver indetto una manifestazione con Sit-In pacifico per il giorno 18 Marzo 2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 nei pressi della Prefettura di Alessandria Piazza Libertà 16 per tutti i dipendenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria.

Si comunica che è stato richiesto un incontro a S.E. Dott. Francesco Zito Prefetto di Alessandria a cui dovrebbero partecipare una rappresentanza Sindacale e di lavoratori.

UILPA AL-AT FLP AL-AT CONFSAL UNSA AL USB AL

G. Zampaloni S. Gallo M. Giordano G. Maccarino

J. C. Sclavo M. Ghibaudo