Incidente sull’autostrada Asti- Cuneo

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A33 all’altezza di Isola d’Asti in direzione Asti.

Due le vetture coinvolte in un impatto con dinamica in accertamento. Uno dei due mezzi è fermo nella carreggiata per cui si viaggia in una sola corsia. La seconda auto coinvolta è ferma nella corsia di emergenza. Entrambi i mezzi hanno riportato gravi danni, non si conoscono le condizioni degli occupanti.

Sul posto sono presenti gli ausiliari del traffico per deviare le auto in transito.